الحميد يستعرض مشواره الثقافي ويحذر من التطرف

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ابها – مرعي عسيري

نظمت شركة مواهب للتربية والتعليم والتدريب لقاء مع الأديب والكاتب الأستاذ محمد عبد الله الحميد رئيس نادى أبها السابق وعضو مجلس الشورى في دورته الأولى وصاحب السيرة المليئة بالتجارب الفذة في العمل الحكومي والأدبي ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بأبها الدكتور فائز الأسمري والأستاذ ناصر سيف ومديري المدارس والطلاب.

انطلق اللقاء بعرض فيلم توثيقي عن سيرة الضيف محمد الحميد ثم بدأ اللقاء الذي اداره الأستاذ ناصر الرازحي وشكر الحميد ادارة المدارس على الدعوة وابدى سروره بلقائه بأبنائه الطلاب .

وخلال المحاضرة حذر المحتفى به الطلاب من خطر التطرف والارهاب على أمن الوطن، وأوصاهم بخدمة وطنهم وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف استقرار الوطن ، مشددا على وحدة الصف مع قيادتنا.

وتحدث الأديب الحميد عن مشواره في التعليم على مدى خمسة عشر عاما من معلم إلى أن وصل إلى مدير تعليم مساعد ، ثم العمل بالشؤون الصحية بعسير ثم العمل بإلإمارة مستشارا لأمير المنطقة ، كم تحدث الحميد عن مشواره مع الصحافة مراسلا وكاتبا وقاصا وتحدث عن قصة إنشاء صحيفة (الوطن) كما اوضح للحضور قصة إنشاء نادي أبها الأدبي والذي استمر رئيسا له ٢٨عاماً.