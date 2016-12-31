الحوار الوطني يستعرض تجارب المتطوعات

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الرياض – البلاد

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (الفرع النسوي) لقاء حواريا تحت عنوان ” لقاء التطوع ” يهدف إلى استكشاف قنوات العمل التطوعي الشبابي ، والطاقات الإبداعية لدى الفرق التطوعية المحلية ، ومشاركة هذه الفرق في رسم مستقبل مشرق واعد لتلك الطاقات .

وتحدثت ليلى الخريف عن تجربة المركز مع التطوع من خلال فريق بيادر التطوعي والأعمال المنوطة به.

وتضمن اللقاء أربع جلسات حوارية : تحدث في الجلسة الأولى عضو فريق نوافذ التطوعي الطالبة أروى الحقيل عن نشاطات الفريق,أعقبتها المتحدثة ملاك المطيري عضو برنامج الشراكة الطلابية استعرضت مبادرة حاور بجامعة الملك سعود والبرامج التي تضطلع بها ، وتناولت مستشار أمين عام بمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز أماني الشعلان في الجلسة الثالثة الإعلام الاجتماعي والتطوع ماهيته والدور المنوط ، واختتمت اللقاء بالحديث عن نادي تاج التطوعي وجهوده التوعية من قبل المتحدثة وعضو الفريق ريم الرشيد.

وقد حظي اللقاء بحضور كبير وتفاعل من قبل المدعوات واللاتي أكدن أهمية البرامج التطوعية وتفعيل دور الشباب من أصحاب القدرات والطاقات الإبداعية وواجب الدعم بكافة أشكاله لهذه الفرق من قبل كافة قطاعات الدولة.