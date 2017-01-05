الحوثيون انتهكوا ودمروا 299 مسجدا

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صنعاء – وكالات

كشف تقرير رسمي عن تعرض 299 مسجداً في اليمن لعمليات تخريب ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك منذ بدء انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، التابعة للشرعية، فقد كشف تقرير برنامج التواصل مع علماء اليمن عن أن 299 مسجداً في عدة محافظات تعرضت للتدمير والتفجير بالكامل،

بينما تعرض 24 مسجداً لأضرار بليغة، وتهدمت أجزاء من جدرانها، فيما حولت الميليشيات 146 مسجداً إلى ” ثكنات عسكرية” للقتل والتدمير ومقرات للقناصة.

وأفاد التقرير أن الحوثيين عمدوا إلى تحويل الأدوار الأرضية من المساجد إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات، وباحات المساجد إلى أماكن للتدريب، بينما حوّلوا فناء المسجد الداخلي إلى مكان لمضغ القات وتناول “الشيشة” و”الشمة”.

وأفصح التقرير عن ترتيبات حوثية – إيرانية في ما يخص استهداف دور العبادة، مذكراً بقيام ميليشيات الحوثي باستقدام مصورين تابعين لقناة “العالم” الإيرانية و”المنار” التابعة لـ”حزب الله”، لتصوير ونشر وقائع تفجير دار الحديث الشهيرة في منطقة كتاف بمحافظة صعدة.