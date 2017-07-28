الحوثيون يمنعون دخول علاج الكوليرا

صنعاء ــ وكالات

تحتجز الميليشيات الحوثية منذ يومين 3 حاويات في ميناء الحديدة محملة بالأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا المتفشي في 21 محافظة يمنية وتسبب في وفاة قرابة 1850 شخصا.

وقالت وسائل اعلام ان الميليشيات الحوثية تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل السماح بخروج الأدوية لتوزيعها على المراكز الصحية، وبحسب “اسكاي نيوز” تسعى الميليشيات إلى إلزام المنظمات الدولية التي تدخل مساعداتها الإنسانية عبر ميناء الحديدة، إلى دفع رسوم جمركية على المساعدات الإغاثية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الوفيات جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة، فيما بلغت الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا 356 ألفا و591 حالة.

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أنها سجلت تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفيات بالكوليرا مع دخول الوباء أسبوعه الـ12 منذ تفشيه في 27 أبريل الماضي.

والمحافظات الأكثر تضررا بالوباء هي تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.