الحوثيون يهددون بإشعال البحر الأحمر

جدة ــ وكالات

هددت ميليشيات الحوثي امس الأحد، بشكل صريح، بتصعيد استهدافها لحركة الملاحة في البحر الأحمر.واعلنت الميليشيات الانقلابية، في بيان، أنها ستحول البحر الأحمر إلى “ساحة حرب”.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت فى وقت سابق عن تعرض ميناء المخا اليمني لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي بواسطة “قارب مسير مفخخ”، دون وقوع إصابات. وجاء في بيان للتحالف، أن الميليشيات استهدفت الميناء “بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات”، حيث اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، ونتيجة لذلك وقع انفجار.

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