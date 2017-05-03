الحوثي يعتقل موالين للمخلوع

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صنعاء – وكالات

أقدمت ميليشيات الحوثي على اعتقال عدد من كبار شيوخ قبيلة “عُـذر” التابعة لقبائل حاشد الموالية للمخلوع صالح في محافظة عمران شمال صنعاء، وذلك بعد اشتباكات بين رجال القبائل وعناصر من جماعة الحوثي.

وأكدت مصادر قبلية أن الميليشيات اقتحمت بلدة عذر واعتقلت 3 من شيوخها من أنصار المخلوع واقتادتهم إلى أحد المعتقلات في مدينة عمران. كما كشفت مصادر أمنية في صنعاء عن اقتحام ميليشيات الحوثي منزل توفيق صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع ونهبت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت مخزنة في المنزل.

وتقوم ميليشيات الحوثي بحملة ملاحقات لمنتقديها من أنصار المخلوع صالح، وتداهم مخابئ الأسلحة السرية التي يحتفظ بها أنصار المخلوع في صنعاء والسطو عليها ومصادرتها.