الحوثي يوهم أتباعه (بطائرة ) أطفال

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جدة ــ البلاد

زعمت جماعة الحوثي المتمردة عبر وسائل إعلام يمنية امتلاكها طائرات بدون طيار، وأطلق الحوثيون أكذوبة اختراعهم الطائرة، غير أن الاكذوبة التي يحاول الحوثيون تمريرها على عناصرهم المغرر بهم، لم تدم طويلاً، بل تحولت إلى فضيحة مدوية، ووسيلة سخرية للمتابعين، بعد اكتشاف حقيقة تلك الطائرة الصغيرة التي عثر عليها في بعض محال بيع ألعاب الأطفال، وكانت معروضة بثمن بخس.

وزعم الحوثيون أنهم اخترعوا طائرة بمواصفات متطورة، والحقيقة أنها مجرد “لعبة طفل” موجودة بالأسواق، وتباع بـ170 دولارًا، ومصنوعة من الخشب بالكامل، وتعتبر من ألعاب الأطفال ومحبي الطائرات الهوائية.

‏وقال الحوثيون إنهم اخترعوها، وهي مزودة بنظام ذكي، وتستخدم للمراقبة بدون طيار، لكن حقيقتها أنها تباع على الإنترنت بقيمة 99 دولارًا فقط، ومصنوعة من الخشب بالكامل، وهي مخصصة لألعاب الأطفال والهواة.