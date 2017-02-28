الحوسني يرتدي قميص الأهلي من جديد

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مسقط- وكالات

تسلم لاعب النادي الأهلي السابق عماد الحوسني قميصين، حمل الأول توقيع جميع اللاعبين، وآخر قدمه قائد الفريق تيسير الجاسم، بحضور رئيس النادي أحمد المرزوقي،

وكان الحوسني قد دعا الجماهير العمانية للحضور، ومؤازرة النادي الأهلي في مباراته المهمة أمام ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، والتي يحتاج النادي الأهلي فيها للفوز؛ من أجل الحصول على النقطة رقم 6، وتعزيز صدارته للمجموعة.

وحظي النادي الأهلي باستقبال جماهيري تاريخي لدى وصول بعثته إلى مطار العاصمة العمانية مسقط .