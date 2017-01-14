الحياة تعود لسجينة قبل ساعة القصاص

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جازان – البلاد

قام رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعلة، بزيارة للنزيلة (ج – الحكمي) بحضور مدير الإدارة العامة للسجن العام المقدم علي بن أحمد المصلوف، ومدير مكتب اللجنة بالسجن الأستاذ محمد بن عقيل الفقيهي، نقل خلالها للنزيلة تهاني وتبريكات أعضاء وعضوات اللجنة بمناسبة عتق رقبتها ونجاتها من القصاص قبل ساعات من موعد التنفيذ

استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وجهود بعض فاعلي الخير من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية.

رئيس اللجنة أوضح أن النزيلة تعيش لحظات استثنائية من الفرح والسرور والارتياح النفسي بهذه النهاية السعيدة لقضيتها، وأنها تؤكد شعورها بالندم الشديد لما بدر منها، واعترافها بفضل أسرة المجنى عليه للعفو عنها، مما أعاد لها الأمل والتفاؤل في بدء صفحة جديدة من حياتها معربة عن شكرها وامتنانها البالغ لسمو أمير المنطقة على شفاعته الكريمة، داعية الله تعالى أن يجزل له الأجر والثواب ولجميع من سعى في تفريج كربتها.