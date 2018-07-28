الحُكم بـ 50 جلدة للمتلفظين على ممرضة بمكة

قضت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة بجلد مواطنين لتهجمهما على ممرضة والتلفظ عليها بكلمات نابية وعبارات عنصرية أثناء تأدية عملها في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.

وجاء حكم المحكمة في الحق العام بجلد كل منهما 50 جلدة، فيما رفضت الممرضة طلباً بالتنازل عن المتهمين، مؤكدة تمسكها بحقها في القضية، ومشيرة إلى أن النظام يحمي الكوادر الطبية والإدارية من التلفظ والاعتداء المستمر من جانب بعض المراجعين.

وكانت الممرضة تزاول عملها بقسم الطوارئ بالمستشفى عندما دخل المدعى عليهما برفقة امرأة كبيرة في السن إلى قسم النساء، وعندما طلبت منهما الممرضة الانتظار بالخارج تلفظا عليها بألفاظ عنصرية ونابية.

وبعد تمادي المدعى عليهما في التلفظ على الممرضة تم استدعاء الشرطة التي ألقت القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أحالتهما بعد استكمال الإجراءات إلى المحكمة الجزئية.