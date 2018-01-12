الخارجية: استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية يثبت تواصل الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي

أكدت وزارة الخارجية أن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة يثبت تواصل الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

ونشرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجرافيك شددت فيه على أن المليشيات تتلقى الدعم من النظام الإيراني

ودعت الخارجية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه الانتهاكات الإيرانية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد تصدت أمس “الخميس” لصاروخ باليستي أطلق من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في نجران، وقد تم اعتراضه وتدميره دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.