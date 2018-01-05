الخارجية الأمريكية تدين بأشد العبارات قمع المتظاهرين في إيران

أدانت وزارة الخارجية الامريكية ليوم بأشد العبارات قمع المتظاهرين في إيران، مؤكدة أنها تراقب عن كثب الاحتجاجات والعنف ضد المتظاهرين في إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي : إن الشعب الإيراني أعرب عن رغبته الصادقة في المعاملة الكريمة، ووضع حد للفساد، وتحسين الظروف الاقتصادية.

واستنكرت المتحدثة باسم الخارجية تعامل النظام الايراني بقسوة مع المحتجين، ومواصلة الحكومة سجن وقتل المئات من المحتجين والحد من تدفق المعلومات إلى إيران وتقيد حرية التعبير ومحاولة منع العالم الخارجي من مراقبة قمع النظام للمتظاهرين.

وأضافت بأن الولايات المتحدة تؤيد التطلعات المشروعة للشعب الإيراني، وتدعو الحكومة الايرانية إلى السماح بالتبادل الحر للأفكار والمعلومات والتمتع بالحريات الاقتصادية والسياسية الأساسية، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي.

وخلصت نويرت إلى القول : إن الولايات المتحدة تدين قتل المتظاهرين واعتقال ما لا يقل عن ألف مواطن إيراني ،مؤكدة بأن للولايات المتحدة سلطات واسعة لمحاسبة من يرتكبون أعمال العنف ضد المتظاهرين أو يساهمون في الرقابة أو يسرقون شعب إيران? ومبينة أن ضحايا النظام الإيراني لن يطويهم النسيان.