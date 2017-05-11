الخارجية الأمريكية تكرم عبد الله بن فيصل

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واشنطن – واس

أقامت وزارة الخارجية الأمريكية حفل استقبال في بليرهاوس تكريمًا لصاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلم سموه خلال الحفل هدية تذكارية من وزارة الخارجية الأمريكية سلمتها رئيسة البروتوكول بالنيابة روزميري بولي، التي عبرت عن شكرها وتقديرها لجهود سموه في تقوية وتعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة عمله.

وأعرب سمو الأمير عبد الله بن فيصل عن شكره وامتنانه، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ستحقق المزيد من التقدم في كافة المجالات.

حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من السفراء المعتمدين لدى واشنطن.