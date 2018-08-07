الخارجية الأمريكية: طهران مستمرة في دعم جماعة الحوثي الإرهابية

قال الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية “نايثان تك” إن الاتفاق النووي الإيراني السابق لم يتطرق لممارسات إيران الداعمة للإرهاب، مؤكدًا ضرورة أن تتوقف طهران عن دعم الجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي أنه على إيران أن تتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية، لافتًا النظر إلى دورها في تمويل ودعم مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأشار “تك” إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني المتهالك بالفعل، وسينتج عنها انسحاب الشركات الأوروبية من إيران، وانهيار العملة الإيرانية.