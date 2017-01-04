العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية لا يمكنها إطلاق صاروخ يحمل رأسا نوويا

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الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية لا يمكنها إطلاق صاروخ يحمل رأسا نوويا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي :-

إن كوريا الشمالية تواصل السعي لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها في موقف يمكنها من وضع رأس نووي على أحد تلك الصواريخ.

وقال كيربي للصحفيين:-

“ما زلنا نعتقد بالفعل أن (زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون) يواصل السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

لا نعتقد عند هذه المرحلة أنه قادر على وضع رأس نووي على أحد تلك الصواريخ.”

وبسؤاله عما إذا كان يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن الصين لا تساعد في احتواء الطموحات النووية لكوريا الشمالية قال كيربي “إنه لا يتفق مع هذا التقييم

 

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التصنيف: دولية

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