الخارجية الأميركية : إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن

حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيات الحوثي، والتي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي تسببت في الموت والدمار داخل اليمن.

وأكد بومبيو، في لقائه مع قناة “بي بي سي”، أن إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين، الذين يطلقون الصواريخ على الرياض، مشيراً إلى أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين.