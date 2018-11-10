دولية

الخارجية الأميركية : إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / صفر / 1440 هـ      10 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، النظام الإيراني مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيات الحوثي، والتي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي تسببت في الموت والدمار داخل اليمن.

وأكد بومبيو، في لقائه مع قناة “بي بي سي”، أن إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين، الذين يطلقون الصواريخ على الرياض، مشيراً إلى أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين.

كما أضاف أن إيران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين رغم تسببها في الحرب
معتبراً ذلك فرقاً جوهرياً بينها وبين المملكة العربية السعودية
لافتاً إلى أن السعوديين قدموا ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن.
ibrahim

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