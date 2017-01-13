الخارجية الأميركية: لم نتلق دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانة حول سوريا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة:

لم تتلق دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها روسيا وتركيا.

في أستانة عاصمة قازاخستان يوم 23 يناير كانون الثاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر خلال إفادة صحفية يومية “على حد علمي لم نتلق.. دعوة رسمية للمحادثات

يذكر أن مسألة تحديد هُوية المشاركين في تلك المحادثات لا تزال غامضة.

لاسيما أن الفصائل السورية الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار .

أعلنت أنها لن تشارك في محادثات أستانة إذا ما استمر النظام السوري في اختراق الهدنة التي وقع عليها في أنقرة أواخر الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المعارضة شروطها للمشاركة في مفاوضات أستانة، وأهمها نشر مراقبين لوقف النار وشموليته.