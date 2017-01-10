العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الخارجية الإماراتية: إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان في انفجار بقندهار

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الخارجية الإماراتية: إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان في انفجار بقندهار
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قالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء في بيان إن سفيرها لدى أفغانستان..

أصيب في هجوم بقنبلة على دار للضيافة في مدينة قندهار بشرق البلاد.

وأضاف البيان “تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار.

والذي نجم عنه إصابة سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.”

 

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التصنيف: دولية

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