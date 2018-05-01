الخارجية : المملكة تقف إلى جانب المغرب في كل ما يهدد أمنها واستقرارها

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة ” البوليساريو ” بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.

وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.