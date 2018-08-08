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«الخارجية» تشكّل غرفتي عمليات لمتابعة شؤون السعوديين في كندا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو القعدة / 1439 هـ       8 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وجه وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بتشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه كندا.

ودعت سفارة المملكة العربية السعودية في أوتاوا المواطنين للتواصل معها عند الحاجة لأي مساعدة أو استفسار عبر وسائل التواصل التالية:

رقم الاتصال الموحد في وزارة الخارجية:920033334

غرفة العمليات بالسفارة:

0016132766880

0016138908161

البريد الإلكتروني:

[email protected]

[email protected]

هاتف الطوارئ في الملحقية الثقافية:

0016132615585

0016139404943

0016139402991

0016139404580

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي:

السفارة لدى كندا: (@KSAembassyCA)

مركز الاتصال والإعلام الجديد: (@CMCmofa)

ibrahim

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