الخارجية تنظم ورشة عمل عن تعزيز التعاون القضائي الدولي

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الرياض- البلاد

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمقر المعهد بالرياض ورشة عمل بعنوان: “تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية”، تحدث فيها مدير عام الشؤون القضائية بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري، وأدارها أستاذ القانون المشارك بالمعهد الدكتور متعب بن صالح العشيوي، واستهدفت رؤساء وأعضاء اللجان شبه القضائية في وزارات (التجارة والاستثمار، الثقافة والإعلام، العمل والتنمية الاجتماعية، الصحة، الهيئة العامة للاستثمار، مصلحة الجمارك).

وافتتحت الورشة بكلمة للمدير العام للمعهد الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيّل قدم فيها الشكر لوزارة الخارجية، مرحباً بالمشاركين من رؤساء وأعضاء اللجان شبه القضائية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.

وأثنى على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للشؤون القضائية في وزارة الخارجية في إعداد وتنفيذ الورش السابقة حيث عقدت وزارة الخارجية سلسلة ورش عمل ركزت على التعاون القضائي الدولي في مسألتين مهمتين: (التجارية والمدنية) واستفاد منها منسوبو وزارة العدل واللجان شبه القضائية في الوزارات وقطاعات الدولة.

ثم بدأت أعمال الورشة، حيث استعرض الدكتور العشيوي ورش العمل السابقة التي نفذتها وزارة الخارجية طوال الأشهر الماضية.

عقب ذلك قدم الدكتور الشمري، نبذة عن الأسباب التي حتمت التعاون القضائي الدولي، ومتطلبات السيادة الوطنية، وسلطة القاضي الوطني التي لا تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكداً أهمية التعاون القضائي الدولي للمملكة في ضل تنامي علاقات المملكة الدولية ووجود أكثر من ثمانية ملايين مقيم فيها نتج عنه تشعب المعاملات التجارية والمدنية التي قد ينجم عنها إشكاليات تتطلب النظر القضائي.

وتناول الدكتور الشمري أهم موضوعات التعاون القضائي الدولي منها: طلبات التبليغ، وطلبات الإنابة، وطلبات التنفيذ، وطلبات حضور المدعي بالحق الخاص، إضافة إلى الأساس القانوني لطلبات التعاون القضائي الدولي مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أبرزها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

كما تحدث عن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية، ومبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي، شارحاً الأنظمة السعودية ذات العلاقة بما فيها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الحجز والتنفيذ ولائحته التنفيذية، والأوامر السامية، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.

ثم استعرض أهم معوقات التعاون القضائي، والجوانب الإيجابية وخطوات التطوير منها، نقل تنفيذ طلبات التعاون القضائي من إمارات المناطق إلى وزارة العدل وتنفيذها من خلال المحاكم المتخصصة، ونقل تنفيذ الأحكام الأجنبية من ديوان المظالم إلى محاكم التنفيذ، والتطوير الذي شهدته وزارة العدل في مجال تطبيقات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في مجال التعاون القضائي الدولي، وفكرة الاستعانة بمؤسسات خاصة لتبليغ الأوراق القضائية التي طبقتها دول مثل الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور الشمري خلال الورشة ما تم تحقيقه من تطوير في مجال التعاون القضائي الدولي من تطبيق لاتفاقيتي الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية، وإنهاء الدليل الإرشادي لإجراءات التعاون القضائي.