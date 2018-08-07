«الخارجية» توضح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي

دعت وزارة الخارجية صباح اليوم الثلاثاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، حيث التقى بهم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، و وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالإنابة السفير جمال بن حسين عقيل.

وجرى خلال الاجتماع إيضاح وجهة نظر المملكة تجاه الموقف الكندي الذي يعد تجاوزاً غير مقبول على أنظمة وإجراءات المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.