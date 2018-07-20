(الخبرة) سلاح جدة في دوري الأولى

جدة – محمد صالح

وقعت إدارة نادي جدة، برئاسة أحمد البعداني عقوداً احترافية مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم المنضمين حديثاً للفريق وهم: راشد الرهيب، كامل المر، أحمد كرنشي، أحمد المولد، ليمثلوا الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع تحدث رئيس النادي أحمد البعداني عن اللاعبين الثلاثة قائلاً: أتمنى لهم التوفيق خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الذي لن يكون سهلاً بتاتاً خلال الموسم الرياضي الجديد،

وأكد البعداني أن اختيار اللاعبين جاء بتوصية فنية من قبل مدربنا الوطني حسن خليفة، واسأل الله أن ينفع بهم. فيما تحدث سالم الزهراني المشرف على كرة القدم قائلاً: اختيار اللاعبين لم يكن من فراغ بل بعناية جيدة جداً؛ كونهم أصحاب خبرة ولهم باع طويل في الملاعب مع الأندية التي سبق وأن مثلوها.

وأخيراً تمنى المدرب الوطني حسن خليفة “أن ينفع بهم” ويكونوا على قدر المسؤولية ويساهمون مع زملائهم في الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية المميزة في الموسم القادم.