محليات

الخدمة المدنية : الأحد المقبل إجازة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / محرم / 1440 هـ      19 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن يوم الأحد 13 محرم 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م بحسب تقويم أم القرى «الأول من الميزان» هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن إجازة موظفي الدولة لهذا العام هي يوم الأحد المقبل وذلك حسب ما ورد في لائحة الإجازات.

وأشارت الوزارة إلى أن لائحة الإجازات نصت في المادة الرابعة الفقرة (ب) بأن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني وذلك إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *