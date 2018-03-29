الخدمة المدنية : انتهاء التقديم على الوظائف الإدارية للرجال مساء اليوم

تنهي وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم، عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجال” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم الموافق 15 /07 / 1439هـ، استقبال طلبات الخريجات “نساء”

للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عبر نظام جدارة

حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس القادم الموافق 19 /07 / 1439هـ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت الخميس الماضي بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين

والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة

والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، البالغ عددها 1389 وظيفة إدارية، في التقدم لشغل تلك الوظائف

من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.