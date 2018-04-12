محليات

الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 101 وظيفة صحية

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنه من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة الى تاريخ 24/ 7/ 1439هـ ،وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الوزارة الالكتروني .

abdulslam

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