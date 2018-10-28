«الخدمة المدنية» تدعو 835 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءاتهم

دعت وزارة الخدمة المدنية 749 مواطناً و 86 مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلنة في 17/ 1 /1440هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 20/02/ 1440هـ حتى يوم الخميس الموافق 30/ 2/ 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية: الهوية الوطنية ونسخه منها”، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات، إضافةً إلى مفاتيح المعدل، وما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني “تقييم1 / رجال” لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية، مضيفةً إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى المعدل الأعلى وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.