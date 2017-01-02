الخدمة المدنية تعتمد 28 برنامجا تدريبيا

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الرياض – البلاد

وافقت وزارة الخدمة المدنية على اعتماد وتصنيف 28 برنامجاً تدريبياً لمعهد تقنية المعلومات التابع لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ضمن المسارات التخصصية التي يقوم بتدريب منسوبي المركز وقطاعات الوزارة عليها أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.

وقد جاءت الموافقة والتصنيف والاعتماد لهذه البرامج التدريبية مشتملاً على المسميات وتصنيف وتحديد الفئات الوظيفية لكل برنامج وإضافتها في دليل تصنيف الوظائف المعتمد بوزارة الخدمة المدنية .

ووفقاً لاعتماد هذه البرامج يصبح ما تم اعتماده وتصنيفه لمعهد تقنية المعلومات بالمركز خلال العامين 2015-2016 (65) برنامجاً تدريبياً،

حيث يأتي اعتماد وتصنيف وزارة الخدمة المدنية لهذه البرامج إيماناً منها بالدور الريادي التقني الذي تؤديه وزارة الداخلية.