الخدمة المدنية تعلن ترشيح 1208 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الإدارية

دعت وزارة الخدمة المدنية 1066 مواطناً و142 مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، والمعلن عنها في تاريخ 1439/7/6، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق 1439/8/2 حتى يوم الخميس الموافق 1439/8/17، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهمات وظائفهم.

ودعت وزارة الخدمة المدنية المتقدمين والمتقدمات إلى اصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية + نسخة منها أو سجل الأسرة المسجلة فيها المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي وخريجات المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات إضافة إلى مفاتيح المعدل، ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والممثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) مضيفة أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات الترشيح خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

وللاطلاع على الأسماء زيارة الرابط التالي (https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/2018_04_17/).