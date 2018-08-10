الخدمة للجميع دون ادنى تمييز

العواصم – وكالات

تبذل المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، رحمه الله ، أقصى الجهد لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف الرحمن من كل أنحاء العالم. وبتوجيهات مباشرة ومتابعة لصيقة من قيادة المملكة يحظى حجاج بيت الله الحرام بكل الاهتمام والتقدير مع تقديم أفضل الخدمات لهم وتيسير أدائهم لنسكهم دون استثناء أو تمييز.

واعترافا بذلك أقرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، بالمعاملة الكريمة التى وجدها الحجاج الايرانيين من حكومة المملكة، مشيرة إلى أنها استقبلتهم بترحاب كبير للغاية. ولفتت “إرنا” في تقرير لها، إلى أن المسؤولين السعوديين استقبلوا الحجاج الإيرانيين القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بـ”الورود” و”مياه زمزم”، في الوقت الذي اعترفت فيه بتقديم حكومة المملكة جميع التسهيلات لهم دون تمييز، مؤكدة أن تلك الخدمات كانت محل تقدير للحجاج الإيرانيين.