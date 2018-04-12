دولية

الخزانة الأميركية تدرس فرض عقوبات تشل اقتصاد إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / رجب / 1439 هـ      12 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات “قوية جداً” على إيران .

ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، قال منوتشين، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب، إنه ستكون هناك “عقوبات أولية وثانوية” ضد إيران، في إشارة إلى تشديد العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها إيران.

وقال منوتشين في تصريحات صحفية ، وفقاً لـ”العربية” إنه كان يشير إلى جولة جديدة من العقوبات، بالإضافة إلى عودة العقوبات السابقة التي تم إلغاؤها بشكل دوري كجزء من الصفقة النووية.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمات مستعصية، حيث أعلن منوتشين أن هذه العقوبات الجديدة ستكون لها “تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني”.

ibrahim

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