الخزعل يختتم مشاركة أخضر رفع الأثقال ببرونزية آسيوية

كاتماندو- وكالات

حقق الرباع علي الخزعل، المركز الثالث، والميدالية البرونزية في المجموع لمنافسات وزن ٩٤ كجم، وذلك في ختام مشاركة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب، والمقامة في العاصمة النيبالية كاتماندو. وجاء تحقيق الخزعل للبرونزية، لتضاف إلى حصيلة الأخضر السعودي من الميداليات في البطولة، بعد تحقيق نواف المزيدي ذهبية النتر، وفضيتي الخطف، والمجموع في وزن ٥٦ كجم. من جهته، أبدى الرباع علي الخزعل سعادته بتحقيق المركز الثالث في وزن ٩٤ كجم، والذي يزخم عادة بمشاركة رباعيين أولمبيين على مستوى عالٍ، ولديهم مشاركات عالمية عديدة مقارنة بالرباعيين السعوديين، والتي تعتبر هذه البطولة هي الأولى في مشوار الأغلبية المتواجدة في النيبال، مؤكداً قدرة لعبة الأثقال في زيادة الانجازات لتسجل باسم المملكة العربية السعودية أولاً، وباسم اللعبة التي طالما كانت رقماً سعوديًا صعباً في المنافسات الدولية، والعالمية.

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