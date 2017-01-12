الخزيم يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

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مكة المكرمة – البلاد

استقبل معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم في مكتبه بالرئاسة ، قائد القوة الخاصة للمسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ومساعده العميد عبدالله بن محمد العصيمي، لبحث المستجدات في موسم العمرة، ومناقشة آخر التطورات في هذا الجانب.

وأكد الخزيم، أن الرئاسة تولي اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته، وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه؛ كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح اللواء الأحمدي، أن القوة الخاصة للمسجد الحرام قد أتمت استعداداتها في وقت مبكر لاستقبال موسم العمرة، مفيداً أن القوة تعمل على قدم وساق للمشاركة في تهيئة تيسير أداء المعتمرين نسكهم، وتذليل كافة الصعاب أمامهم في المسجد الحرام .