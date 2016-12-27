الخضير يطرد الفرج بعد المباراة

أشهر الحكم الدولي تركي الخضير، البطاقة الحمراء، في وجه لاعب وسط الهلال سلمان الفرج، عقب نهاية مباراة الفريق، أمام النصر، في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت بفوز العالمي، بهدفين نظيفين.

كان الفرج، حصل على بطاقة صفراء خلال المباراة، عندما احتجَّ بشدة على قرار الخضير، باحتساب ركلة جزاء على فريقه، وهي الضربة التي تراجع عنها الحكم.

وحصل اللاعب، على بطاقة صفراء ثانية، عقب نهاية المباراة مباشرة، عندما اتجه نحو الحكم، ودار بينهما حديث، تبعه إشهار البطاقة الثانية، ومن ثم الحمراء.

وتدخل لاعبو الهلال، محاولين إبعاد الفرج عن الحكم.