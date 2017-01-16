الخطوط الحديدية تضيف 24 رحلة بين الرياض والدمام

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جدة ــ البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن تشغيل “٢٤” رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتي الرياض والدمام؛ اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقالت الخطوط الحديدية: إنه تحقيقاً لرغبة العملاء، فقد تمت إضافة هذا العدد الكبير من الرحلات المباشرة بين محطتي الرياض والدمام خلال هذه الإجازة؛ نظراً للإقبال الكبير على خدمات قطارات ركاب الخطوط الحديدية.

يذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد أعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م، تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب خلال عام ٢٠١٦م، بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت نحو (٦,٣ %‏).