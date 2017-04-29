الخطوط السعودية تتسلم طائرتين جديدتين من طراز (B777-300ER ) و (A330-300)

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وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم طائرة جديدة من طراز (B777-300ER) المزودة بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى وبرقم التسجيل (HZ-AK42) قادمة من مقر مصنع بوينج لصناعة الطائرات المدنية في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وهي الطائرة رقم (7) من هذا الطراز.

فيما وصلت أمس طائرة أخرى جديدة من طراز إيرباص (A330-300) الإقليمية برقم التسجيل (HZAQ24) حيث حطت في مطار جدة قادمة من مقر شركة ايرباص في مدينة تولوز بفرنسا وهي الطائرة رقم (14) وصولاً من ذات الطراز.

ومن المقرر انضمام الطائرتين إلى أسطول الخطوط السعودية فور انتهاء الإجراءات الرسمية لتسجيلهما .

وتتميز الطائرتان بالكفاءة التشغيلية والهدوء الفائق والتوافق التام مع الاشتراطات البيئية العالمية التي من شأنها أن تفي بمتطلبات “السعودية” بما يحقق لها المستوى المطلوب من العائد الاقتصادي والخدمات المتميزة للضيوف.

ويتم تشغيل طائرة بوينج (B777-300ER) لخدمة الرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المحطات في القارة الأوروبية أما (A330-300) فهي تخدم عدد من محطات “السعودية” التي تشهد كثافة في السفر على القطاعين الداخلي والإقليمي .

وتوفر الطائرتان الجديدتان أقصى درجات الراحة والرفاهية للضيوف من خلال مقاعدها الرحبة وتجهيزاتها التقنية المتقدمة ، فيما تبلغ السعة المقعدية لبوينج (B777-300ER) (290) مقعداً ، (12) جناحاً للدرجة الأولى ، (36) مقعداً لدرجة الأعمال و (242) لدرجة الضيافة ، أما (A330-300) فتبلغ سعتها (330) مقعداً ، (30) منها لدرجة الأعمال و (300) مقعد لدرجة الضيافة .

ويأتي في إطار الخطوات التطبيقية لمبادرة تحديث وتنمية الأسطول إلى (200) طائرة حديثة بحلول عام 2020م وهي إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في مختلف شركات “السعودية” ووحداتها الاستراتيجية.

حيث يشهد الأسطول تطويراً غير مسبوق تهدف من خلاله “السعودية” إلى تدعيم خططها الطموحة والمتعلقة بتوفير المزيد من السعة المقعدية وأعداد الرحلات على القطاع الداخلي بالإضافة إلى توسيع شبكة رحلاتها الدولية وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي .

وكانت “السعودية” قد تسلمت منذ بداية العام الجاري (10) طائرات ، حيث وصلت ثلاث طائرات من طراز ايرباص (A320 CEO) ذات الممر الواحد و (3) طائرات من طراز (A330-300) الإقليمية ، وطائرتين من طراز (B777-300ER) وطائرتين من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر .

يذكر أن “السعودية” سوف تتسلم خلال ما تبقى من العام 2017م (20) طائرة جديدة أخرى ، منها (5) طائرات من طراز بوينج (B787-9) دريملاينر و (3) طائرات من طراز بوينج (B777-300) المزودة بأجنحة الدرجة الأولى و (6) طائرات من طراز ايرباص (A330-300) الإقليمية و (6) طائرات من طراز ايرباص (A320ceo) ليصل مجموع الطائرات الجديدة خلال 2017م إلى (30) طائرة .