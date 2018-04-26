الخطوط السعودية تحقق جائزة أفضل جناح في سوق السفر العربي بدبي

حقق جناح الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العربي 2018 بدبي, الذي اختتم أمس, على جائزة أفضل جناح بناء على تصويت الجمهور، وذلك من بين 2500 جهة عارضة من المؤسسات الرسمية وشركات الطيران وخدمات ومنتجات النقل الجوي وهيئات السياحة ووكلاء السفر والفنادق وغيرها من الشركات المتخصصة في السفر والسياحة.

وحظي جناح الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العربي بإقبال كبير من الزوار والجمهور ووسائل الإعلام المختلفة طوال أيام المعرض, حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لعرض المنتجات والخدمات, والطابق الثاني لعقد اللقاءات مع الجهات الأخرى مع تواجد جميع فريق التنظيم والإدارة وقطاعات التسويق والمبيعات والخدمات للترحيب بزوار المعرض والإجابة على تساؤلاتهم, وعقد اللقاءات المشتركة مع ممثلي الكثير من الشركات والجهات الراغبة في التعاون والشراكة مع الخطوط السعودية.

وكان جناح الخطوط السعودية قد حصل وبإجماع لجنة الحكام المحايدة المعينة من قبل إدارة المعرض على جائزة أفضل إدارة جناح من بين جميع الجهات العارضة، وقام نائب رئيس شركة (REED) المنظمة لمعرض سوق السفر العربي بزيارة لجناح الخطوط السعودية, حيث سلّم الجائزة لنائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج المشرف على تنظيم وإدارة جناح الخطوط السعودية في المعرض الدكتور فهد الجربوع.