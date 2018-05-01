الخطوط السعودية تدشن طائرة الأخضر إلى مونديال روسيا 2018

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , أمس , الطائرة الخاصة التي سوف تقل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018 , وذلك بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر , ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل محمد عزت.

وأوضح الجاسر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة , أن طائرة المنتخب السعودي تم تجهيزها بما يتناسب وأهمية هذا الحدث العالمي الكبير لتجوب أرجاء العالم رافعة على جنباتها وبفخر راية التوحيد وشعار الوطن وصور رمزية لصقورنا مع عبارة تشجيعية (صقورنا قدها) , مشيراً إلى أن الطائرة (B777-300) هي واحدة من أحدث طائرات أسطول “السعودية”.

وأكد أن الرابط بين الرياضة السعودية والخطوط السعودية , هو الوطن واسمه ، والخطوط السعودية تفخر بكونها الناقل الوطني للمملكة , والناقل الرسمي للمنتخب الوطني والكرة السعودية عبر نقل منتخبات الوطن وفرق الأندية السعودية في جميع الألعاب بين مختلف مناطق المملكة وفي مشاركاتها الخارجية.

من جانبه, ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت , الدور الذي يقوم به معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة , تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ , وما يوليه للرياضة السعودية عمومًا والاتحاد السعودي لكرة القدم خصوصًا من دعم واهتمام كبيرين , مؤكداً أن الخدمات التي قدمتها الخطوط الجوية العربية السعودية لخدمة المنتخب كانت متنوعة ومميزة في كل تفاصيلها، سواء من حيث الدعم المعنوي الذي وجده المنتخب عبر الإصدارات الإعلامية المحفزة، أو من خلال الخدمات الأخرى المتنوعة لجماهير المنتخب، وكذلك من جهة ما وجدته بعثة المنتخب في رحلاته لمعسكراته الخارجية بتوفير أعلى مستوى من الراحة والرفاهية.