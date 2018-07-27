الخطوط السعودية تعلن استهدافها نقل مليون حاج هذا العام

قالت الخطوط السعودية أنها تواصل تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالحج بنجاح والتي تتضمن نقل أكثر من “1.1” مليون حاج من مختلف دول العالم في مرحلتي القدوم والعودة.

وبدأت العمليات التشغيلية لرحلات الحج اعتبارًا من يوم السبت غرة ذي القعدة 1439هـ الموافق 14 يوليو 2018م بالرحلة رقم (SV5902) القادمة من مدينة دلهي الهندية إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وتم إنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحلة والرحلات الأخرى المتتالية بكل يسر وسهولة.

وتصل تباعًا إلى المدينة المنورة وبشكل يومي المزيد من رحلات “السعودية” وعلى متنها ضيوف الرحمن من شتى أقطار العالم في المرحلة الأولى للقدوم، وستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل بوصول أول رحلة حج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وهي الرحلة رقم(SV5111) القادمة من سورابايا في أندونيسيا .

وتتضمن خطة “الخطوط السعودية” التشغيلية لحج هذا العام نقل أكثر من مليون ومائة ألف حاج في مرحلتي القدوم والعودة عبر الرحلات المجدولة والمنتظمة لأسطولها الحديث الذي يتجاوز حجمه “150” طائرة، إضافة إلى الأسطول الخاص برحلات الحج والعمرة ويتكون من “23” طائرة, حيث سيتم تشغيل “1457” رحلة خاصة بالحج وذلك لنقل ضيوف الرحمن في مرحلتي القدوم والعودة .

ويتولى تنفيذ الخطة التشغيلية للحج فريق متخصص يضم كافة القطاعات التشغيلية في المؤسسة والشركات الناشئة عن التخصيص، ويجري العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.

وعززت “السعودية” التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة برحلات الحج في محطات القدوم والإدارات الحكومية في مطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز والجهات الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتيسير إجراءات القدوم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وترأس مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، اجتماعًا ضم رؤساء القطاعات التشغيلية تم خلاله استعراض تقارير الأداء التشغيلي وانسيابية وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بكل يسر وسهولة والاستعداد لانطلاق الحركة التشغيلية بصالة الحج والعمرة اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وتجول المهندس “الجاسر” في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تفقد خلالها جاهزية الخطوط السعودية لبدء العمليات التشغيلية عبر الصالة الحج والعمرة.

والتقى فرق العمل المكلفة بالعمل في الصالة وشكرهم على جهودهم وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن وحثهم على بذل المزيد من الجهود مع تزايد وتيرة الحركة التشغيلية الخاصة بالحج وأعداد الحجاج القادمين، مؤكداً أن خدمة ضيوف الرحمن تأتي على قمة الأولويات التي يحرص عليها الناقل الوطني “الخطوط السعودية”، وهي بذلك تمثل دورها كباقي مؤسسات الدولة المتعددة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وزار “الجاسر” مكاتب الجهات الحكومية العاملة في الصالة وشكرهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالتعاون التام بين الخطوط السعودية وهذه الجهات في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة في ظل الرعاية والعناية التي يحظون بها من كافة قطاعات ومؤسسات الدولة والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.