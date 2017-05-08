الخطوط السعودية تنقل 3 ملايين ضيف خلال أبريل

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الرياض ــ البلاد

نجحت الخطوط الجوية السعودية في اضافة رقم قياسي لتاريخها في خدمة ضيوف المملكة، اذ تمكنت من نقل اكثر من 3 ملايين ضيف خلال أبريل الماضي لكثر من 59 وجهة دولية، مما يعكس مبادرات برنامج التحول SV2020 الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويتسق في أهدافه مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ولتحسين الخدمة لضيوفها، سواء في الجو أو على الأرض وتحديث وتنمية الأسطول.

ونقلت “السعودية” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ابريل الماضي عشرة ملايين ضيف على رحلاتها الداخلية والدولية، على متن طائرات أسطولها الحديث، وكانت قد سجلت العام الماضي 2016م ولأول مرة في تاريخها تجاوز عدد الضيوف خلال عام واحد رقم الثلاثين مليون ضيف.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لجميع منسوبي “السعودية” في مختلف القطاعات ومواقع الخدمة لمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات للناقل الوطني”.وأشار الجاسر إلى أن عدد طائرات أسطول “السعودية” وصل الى 134 طائرة، مبينا أنه خلال العام الماضي استقبل أسطول “السعودية” 27 طائرة جديدة ومتنوعة من طراز بوينج B777-300ER، وبوينج B787-9 دريملينر، وايرباص A330-300 الإقليمية، وايرباص A320،

كما استقبلت منذ بداية عام 2017م، 11 طائرة جديدة أخرى من مجموع 32 طائرة سيتم استلامها قبل نهاية العام، وهو أكبر عدد من الطائرات الجديدة ينضم لأسطول “السعودية” خلال عام واحد، حيث سينخفض معدل عمر طائرات الأسطول إلى أقل من أربع سنوات، وهو من أقل معدلات أعمار الأساطيل على مستوى شركات الطيران الكبرى في العالم.يذكر أن الخطوط السعودية أضافت خلال الشهر الماضي وجهتين جديدتين لشبكة رحلاتها الدولية، ليرتفع عدد وجهاتها الدولية إلى 59 وجهة، بعد أن كانت قد أضافت أربع وجهات خلال 2016، هي المالديف وميونيخ وأنقرة والجزائر.