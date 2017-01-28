الخلاف حول الجدار يلغي زيارة رئيس المكسيك لواشنطن

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مكسيكو سيتي -رويترز

قال الرئيس المكسيكي إنريكي بيينا نييتو إنه ألغى خططا للاجتماع مع دونالد ترامب بعد أن طالب الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر بإلغاء الاجتماع إذا لم تكن المكسيك على استعداد لدفع تكلفة الجدار الذي يريد بناءه على الحدود بين البلدين.

وقال بيينا نييتو على تويتر إن إدارته أبلغت البيت الأبيض “هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المزمع يوم الثلاثاء القادم” مع ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الخميس إن نظيره المكسيكي إنريكي بينا نييتو يجب أن يلغي زيارته المقررة إلى واشنطن إذا رفضت المكسيك دفع تكاليف الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود بين البلدين.وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر يقول “إذا كانت المكسيك غير مستعدة لدفع تكاليف الجدار الذي تشتد الحاجة إليه فإنه سيكون من الأفضل أن تلغي الاجتماع القادم.”

وقد تسببت رسالته في إلغاء اجتماع القمة المقرر عقده الأسبوع القادم والذي من المتوقع أن يناقش الزعيمان خلاله العلاقات التي تضررت بسبب إصرار الرئيس الأمريكي على بناء الجدار وإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب في تغريدته “الولايات المتحدة لديها عجز تجاري 60 مليار دولار مع المكسيك… إنها اتفاقية لمصلحة طرف واحد من البداية.”

وكان ترامب قد وعد بمعاقبة الشركات الأمريكية التي تقيم مصانعها في المكسيك وتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.