الخليج يتعادل مع الفتح في أولى ودياته بمعسكر قطر

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الدمام – حمود الزهراني

تعادل فريق الخليج الأول لكرة القدم مع نظيره فريق الفتح بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء امس على ملعب نادي المعيذر القطري في إطار المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الخليج في دولة قطر من 9 حتى 19 يناير الجاري .

وكان الشوط الأول انتهى سلبياً بدون أهداف حيث دفع قادري بتشكيلة مكونه من الحارس محمد الطويل وفي الدفاع شافي الدوسري وحسام الجدعاني وقاسم لاجامي وسلمان هزازي وفي الوسط زكريا سامي وعبد الله وعلي الاكلبي وعبد الاله بخاري وعلاء حجّي ومحمد المطوع ، وكان الخليج صاحب الافضلية في أغلب فترات الشوط وشكّل خطورة كبيرة أبرزها فرصة محمد المطوع وعلاء حجّي .

وعلى مدار الشوط الثاني أجرى قادري 8 تغييرات حيث أشرك مهدي شويخات وفرانسوا وعلي لاجامي وإبراهيم البراهيم وفوفانا وطلال مجرشي وعلي الشعلة وعبد الله السالم ، وقد تقاسم الفريقين السيطرة حيث ضغط الفتح في الربع الساعة الاولى حتى تمكن من التقدم بهدف حمدان الحمدان د 65 فيما سيطر الخليج على بقية المباراة وتمكن علاء حجّي من تسجيل هدف التعادل بعد ان استثمر الكرة المرتدة وصوب الكرة بطريقة رائعة لتستقر في الزاوية البعيدة د 73 . وشهدت المباراة حضور البرازيلي سانتوس الذي وصل في وقت متأخر من مساء الجمعة حيث أجرى تدريب انفرادي صباحاً فيما خضع في المساء إلى تدريب لياقي لتجهيزه للدخول في تدريبات المجموعة.