الخليج يجري تدريبات على فترتين

الدمام – حمود الزهراني

رفع المدرب الوطني سمير هلال المدير الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم من درجة تحضيرات فريقه خلال فترة الإعداد الأولى التي تسبق المعسكر وذلك بتطبيق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وكان سمير هلال المدير الفني للفريق قد قسم اللاعبين إلى مجموعات لتطبيق تمارين التقوية في الفترة الصباحية وذلك في صالة سيهات الرياضية باستخدام الأجهزة الرياضية ورفع الأحمال ، فيما خصص التدريبات المسائية لاستكمال البرنامج اللياقي وتطبيق النواحي التكتيكية.