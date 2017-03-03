الخليج يجري تدريبه الرئيسي تحضيراً للأهلي

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الدمام-حمودالزهراني

أجرى فريق الخليج الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسي أمس، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والذي سيحتضن مواجهة الفريق مع نظيره فريق الأهلي مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري جميل للمحترفين، حيث رسم التونسي جلال قادري المدير الفني خلال المناورة الرئيسية الخطوط العرضية للتشكيل والطريقة التي سيواجه بها الأهلي، كما سعى إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء الفيصلي الماضي . وشهد التدريب مشاركة المهاجم محمد المطوع في التدريب الجماعي لأول مرة، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجريت له في مفصل الركبة قبل أسبوعين .

فيما لازال المدافع علي لاجامي يخضع إلى برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الفيصلي الماضية.

من جهته أكد علي السبع مدير الفريق، أن تحضيرات فريقه تسير وفق المخطط له، حيث سيكون الاستعداد لكل مباراة مقبلة على حدة؛ من أجل التركيز لتقديم كل ما لديهم وتحقيق النتائج التي تساهم في بقاء الفريق في دوري جميل .