الخليج يختتم معسكر قطر .. وقادري يحذر من العين

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الدمام – حمود الزهراني

اختتم فريق الخليج الأول لكرة القدم امس الخميس معسكره الخارجي والذي اقامه في أكاديمية أسباير زون من 8 حتى 19 يناير الجاري وتخللها مباراتان ودية مع الفتح 1/1 وشنغهاي الصيني 2/2 .

وكان الفريق قد أجرى تدريبه الأخير عند الساعة التاسعة صباحاً على ملعب أسباير والذي قاده التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق حيث واصل تركيزه على الجانب الفني تحضيراً لمواجهة العين مساء السبت المقبل في الراكة ضمن منافسات دور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين،

فبعد الإحماء أجرى الفريق تمرين كرة الطائرة بالقدم ، ثم خضع اللاعبين إلى تدريب السرعات وبعد ذلك طبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية واختتم التدريب بتنفيذ ركلات الترجيح .

ثم توجه الفريق الخلجاوي عصراً إلى مطار الدوحة للمغادرة نحو مطار الملك فهد بالدمام حيث سينتظم الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بسيهات لإجراء التدريب الاخير قبل مواجهة العين الهامة .

ومن جهته أكد جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج على رضاه عن معسكر الفريق الذي اقامه بدولة قطر لمدة 10 أيام مشيراً بأنه سار كما خطط له سابقاً حيث ساعد على نجاح المعسكر احتضان منشأة أكاديمية أسباير زون العالمية لكافة الحصص التدريبية الصباحية والمسائية .

وأشاد قادري بعطاء اللاعبين في تجربتي الفتح وشنغهاي الصيني والتي وصفهما بالمفيدتان حيث حقق منهما أهداف عديدة كالمحافظة على رتم المباريات وتعزيز تجانس الفريق بتطبيقهم العمل الفني

فضلاً على تجهيز الثلاثي الجديد الغيني فوفانا وعلي الشعلة وسلمان هزازي الذين أبدوا جاهزية لإعطاء الإضافة للفريق خلال منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين أو بقية القسم الثاني من دوري جميل السعودي للمحترفين .

وشدد قادري على أهمية مواجهة فريقه مع ضيفه العين ضمن منافسات دور 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين مطالباً بالجدية وعدم الاستهانة به فمسابقات الكؤوس مصيرية ولا تعترف بالأسماء، وسيسعى الخليج لبلوغ أبعد مرحلة ممكنة من مسابقة الكأس مع الأخذ بالاعتبار بأن الهدف الأساسي هو البقاء وتحقيق مركز متقدم في دوري جميل .

وأوضح قادري بأن عدم انتظام علاء ريشاني وحسين الشيخ في معسكر قطر كان بسبب ظروفهما الخاصة التي تمنعهم عن السفر وبالتالي تم المتابعة معهما عبر برنامج تدريبي خاص في النادي.