الخليج يستأنف تدريباته لمواجهة الأهلي

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف فريق الخليج الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس، على ملعبه بسيهات؛ تحضيراً لاستضافة الأهلي يوم السبت المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 20 لدوري جميل المحترفين.

وكان التدريب الذي قاده جلال قادري اشتمل على تمارين لياقية، على عدة محطات، ثم تدرب اللاعبون على عدد من الجمل الفنية، واختتم بمناورة على ثلث الملعب.

وشهد التدريب إنهاء محمد المطوع برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي أجريت في مفصل الركبة، ومنحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية ،

بينما لازال علي لاجامي يخضع إلى تدريبات انفرادية تمهيداً لتجهيزه للاشتراك في التدريبات الجماعية.