الخليج يستعد للاتحاد وانضمام صولة وديارا

الدمام – حمود الزهراني

انتظم اللاعب الليبي محمد صولة واللاعب المالي عبد الحي ديارا في تدريبات فريق الخليج الأول لكرة القدم والتي أقيمت مساء أمس على ملعب النادي بسيهات؛

حيث سيخضعان إلى تجربة احترافية تحت إشراف التونسي جلال قادري المدير، وقد شارك صولة وديارا في المناورة التي أجريت على ثلثي الملعب ، في حين لازال يخضع عبد الله السالم وإبراهيم والبراهيم ويونس العليوي وعبد الله المحمد لبرنامج تأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية .

من جهة ثانية غادر الهندوراسي ألكسندر لوبيز للانضمام لمنتخب بلاده. وقد تقرر أن يجري الفريق الخلجاوي تدريب اليوم على فترتين صباحية ومسائية وفترة صباحية غدا ،وذلك تحضيراً لمواجهة الاتحاد بجدة يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 15 لدوري جميل للمحترفين.