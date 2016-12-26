العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الخليج يستعيد الشعلة من الفيصلي .. وهزازي يعود

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الخليج يستعيد الشعلة من الفيصلي .. وهزازي يعود
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الدمام-حمود الزهراني

توصلت إدارة الخليج مع إدارة الفيصلي إلى اتفاق يقضي بانتداب المهاجم علي الشعلة وتمثيل الخليج مجدداً، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة خلال الفترة المقبلة ،

كما اتفقت إدارة الخليج مع الظهير الأيمن سلمان هزازي للعودة لتمثيل الفريق مجدداً في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده مع نادي الاتفاق .

ميدانياً.. استأنف فريق الخليج الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس على ملعبه بسيهات، وذلك تحضيراً لمواجهة فريق الاتحاد بجده يوم الثلاثاء 3 يناير المقبل ،

وتسعى الادارة الخلجاوية إلى تأمين مباراة ودية غدا، أو الأربعاء المقبل لتجربة الثلاثي الأجنبي الذي أعلنت عنه الادارة مؤخراً، وهما محمد صولة من ليبيا ، واللاعب عبدالحي ديارا من مالي.

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التصنيف: الرياضة

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