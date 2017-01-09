الخليج يستعيد الشعلة ويدعم الدفاع بهزازي

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الدمام-حمودالزهراني

أبرمت إدارة نادي الخليج عقد انتقال علي الشعلة لاعب الفيصلي لتدعيم هجوم الدانة، وذلك بعقد يمتد لمدة سنة مع الأفضلية التجديد للخليج ،

كما وقعت الادارة أيضاً عقد انتقال الظهير الأيمن سلمان هزازي في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة 6 شهور مع الأفضلية بالتجديد للخليج. من جهته أكد علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج أن التعاقد مع الشعلة وهزازي جاء بعناية فائقة وبالتشاور مع المدير الفني جلال قادري الذي أوصى بهما لتدعيم خط الهجوم، والدفاع خلال الاستحقاقات المقبلة .

وأبدى علي الشعلة سعادته بالعودة مجدداً لتمثيل ناديه السابق الخليجـ، مشيراً إلى أنه جاهز بدنياً، وتحت رهن إشارة الكابتن جلال قادري لمساعدة الفريق، وتحقيق أهدافه في هذا الموسم .

الجدير بالذكر أن الشعلة 28 سنة انتقل من الترجي إلى الخليج في موسم 2008، وساهم بصعود الدانة إلى دوري جميل وتثبيت أقدامه، ثم انتقل إلى الفيصلي عام 2015، ثم عاد مجدداً للخليج .أما سلمان هزازي فقد أكد أنه جاهز لخوض التحدي الجديد لإثبات أنه على مستوى الثقة التي حظي بها من مسؤولي الخليج، وإن شاء الله يساهم مع زملائه اللاعبين بتحقيق البقاء للموسم الثالث على التوالي . يذكر أن سلمان هزازي 25 سنة بدأ مسيرته في القادسية لمدة 8 سنوات، ثم انتقل للرائد قبل أن يبرز مع الخليج في الموسم الماضي، ثم انتقل مع بداية الموسم الحالي إلى الاتفاق، إلا أنه لم يكمل بقية عقده .وفي سياق آخر من المنتظر غادرة لاعبو الخليج أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة المعسكر الخارجي لمدة 10 أيام .