الخليج يستعير الغامدي ويستغني عن لوبيز

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سيهات- البلاد

أعلن نادي الخليج عن استعارة رائد الغامدي من صفوف فريق النادي الأهلي. وذكر الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر شبكة “تويتر” أن إدارة النادي تلقت موافقة نظيرتها في الأهلي على انتقال الغامدي على سبيل الإعارة.

وأرجأت إدارة الخليج الكشف عن بقية تفاصيل الصفقة إلى وقت لاحق. وفي سياق متصل ألغت إدارة النادي التعاقد مع الهندوراسي ألكسندر لوبيز بالتراضي؛ حيث قام اللاعب بتوقيع تسوية مؤخراً.

وقال لوبيز: سعيد بتجربتي مع نادي الخليج، وأمضيت وقتاً ممتعاً خلال تجربتي في دوري جميل، وأكمل: أتفهم سبب فك ارتباطي مع الخليج، وهو أمر فني بحت، ليس متعلقا بإمكاناتي الفنية، بقدر ما هو طريقة لعب الفريق،

وشخصياً أحترم القرار ولذلك وافقت على إلغاء بقية العقد، وتم التوقيع على التسوية المالية لاستكمال تجربتي الاحترافية في ناد آخر بعد نهاية المشاركة مع منتخب الهندوراس في البطولة الإقليمية.